Wiesenberg ist seit 2016 in der Stadtverwaltung angestellt. Er arbeitet nach im Bürgerbüro und im Gewerbeamt. Auch dadurch habe der gebürtige Dresdner viele Kontakte zu den Unternehmern und Menschen im Ort aufbauen können. Außerdem engagiert sich Wiesenberg in zahlreichen Vereinen, unter anderem als Streckenposten bei Motorsportveranstaltungen, Organisator für Biathlonläufe und er hilft auch bei Faschingsfeiern aus. Dabei sei er sich für nichts zu schade, sondern will anpacken, auch als Bürgermeister.