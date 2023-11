In der Sächsischen Schweiz soll der Kiosk auf dem Bastei-Parkplatz zu einer Besucherinformation umgestaltet werden. Ein Weiterbetrieb als Kiosk sei unter anderem aus rechtlichen Gründen nicht möglich, teilte die Nationalparkverwaltung mit. Damit das Gebäude dennoch zugänglich bleibe, soll es renoviert und eine Informationsstelle des Tourismusverband Sächsische Schweiz eingerichtet werden. Die Nationalparkverwaltung sucht in diesem Zusammenhang Fotos und andere Zeitzeugnisse von dem Kiosk vor 1985.

Der aktuelle Kioskbetreiber Klaus Günther geht zum Jahresende in den Ruhestand. Der Wehlener liegt nach eigenen Angaben in einem mittlerweile fünf Jahre dauernden Rechtsstreit mit dem Nationalpark. Günther möchte gern den Kiosk als Imbiss erhalten und an einen zukünftigen Betreiber weitergeben, doch das dürfe er laut Pachtvertrag nicht so ohne Weiteres. Fünf Arbeitsplätze stünden auf dem Spiel. Der Kiosk öffnet am 31. Dezember das letzte Mal.