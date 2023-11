Eine Wandergruppe mit 50 überwiegend syrischen Teilnehmern in der Sächsischen Schweiz hat am Donnerstag die Polizei auf den Plan gerufen. Ein Bürger hatte die Polizei verständigt, dass Geflüchtete im Wald unterwegs sein sollen. Die Polizei gab den Hinweis an die Bundespolizei Berggießhübel weiter, bestätigte die Polizeidirektion Dresden. Bundespolizisten fuhren mit zwei Streifenwagen los und traf die Gruppe in nach Rathmannsdorf, erklärte die Behörde MDR SACHSEN. "Die Sache konnte in einem freundlichen Gespräch unkompliziert aufgeklärt werden", sagte ein Sprecher der Bundespolizei.