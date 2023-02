Am Freitag ist die neue Aussichtplattform an der Bastei in der Sächsischen Schweiz eröffnet worden. Wie Jaroslaw Golaszewski vom Sächsischen Immobilien- und Baumanagement MDR SACHSEN sagte, sind die Arbeiten abgeschlossen. "Wir befinden uns im Nationalpark. Deshalb ist die gesamte Konstruktion sehr zurückhaltend", so Golaszewski. Man habe beispielsweise kein Glas verbaut, um Tiere nicht zu Blenden. Die alte Plattform war aus Sicherheitsgründen seit 2016 gesperrt.