Im Nationalpark Sächsische Schweiz ist am Dienstagabend ein illegales Lagerfeuer entdeckt und gelöscht worden. Ein Wander-Trio auf dem Malerweg hatte es oberhalb der Stadt Wehlen auf einem exponierten Felsriff entzündet und ein Zelt aufgebaut - trotz der Verbote und Hinweise abseits offizieller Wege. Darüber informierte die Verwaltung des Schutzgebiets am Donnerstag. Gegen die beiden Männer und eine Frau aus Dänemark wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, während die Feuerwehr die Flammen erstickte.

Vom Wind verwehte Glutpartikel "hätten leicht darunter liegende Waldpartien entzünden können", kritisierte ein Sprecher der Nationalparkverwaltung. Der Parkleiter Christian Starke appelliert an alle Besucher, "sich an das Feuer- und Rauchverbot im Wald zu halten" und illegale Feuer im Wald "schnellstmöglich bei der 112" zu melden. Demnach hat es in den vergangenen Wochen mehrere Fälle gegeben.