Am 17. August floss stinkende Gülle aus der Ferkelzuchtanlage in Langenwolmsdorf bei Stolpen unkontrolliert aus dem Stall in die Landschaft. Der Eigentümer selbst habe die Havarie beim Landratsamt in Pirna gemeldet, berichtet Michael Jumel. Er ist im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge für den Immissionsschutz zuständig. Vor Ort habe man festgestellt, dass die Gülle wegen einer defekten Rückstauklappe ausgetreten, einen Hang und eine Wiese heruntergelaufen sei. Außerdem entdeckten die Mitarbeiter des Landratsamtes eine anscheinend nicht genehmigte Güllelagerung in einer ehemaligen Baugrube.