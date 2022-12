Hörer machen Programm Warum gibt es keinen Hochwasserschutz an der Bobritzsch?

Der Fluss Bobritzsch, südwestlich von Dresden, führte in den vergangenen 20 Jahren zweimal Hochwasser. Um die Anwohnenden zu schützen, möchte die sächsische Landestalsperrenverwaltung ein Rückhaltebecken bauen, aber Naturschutzverbände klagen dagegen. Das sächsische Oberverwaltungsgericht muss eine Entscheidung treffen, tut es aber nicht. MDR AKTUELL-Hörer und Anwohner Peter Hebert fragt sich, warum das so lange dauert und was das Gericht mit der Klage macht.