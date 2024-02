In Langenhennersdorf in der Sächsischen Schweiz ist am Freitag ein fünfjähriger Junge in eine Felsspalte gestürzt. Wie die Rettungsleitstelle der Dresdner Feuerwehr MDR SACHSEN bestätigte, war das Kind beim Klettern im Wandergebiet "Labyrinth" beim Sprung über eine Spalte rund sechs Meter in die Tiefe gefallen.