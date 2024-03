Was ist Lithium und warum ist es so begehrt? - Lithium ist ein silberweißes Leichtmetall, das in festen Gesteinen vorkommt.

- Es wird in der Industrie vor allem für den Bau wiederaufladbarer Batterien oder Akkus, für Glaskeramik, Glas und für Schmierstoffe verwendet.

- Die EU erwartet in den kommenden Jahren eine beispiellose Nachfrage (bis 2050 einen 60fach höhern Bedarf als heute in der EU), weil der Rohstoff nicht nur für den Ausbau der E-Mobiliät wichtig ist, sondern auch für die Bereiche Elektronik, Raumfahrt und Verteidigung.

- Die Preise waren zuletzt enorm gestiegen, die Begehrlichkeiten weltweit sind groß, Lithium abzubauen.