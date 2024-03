Im Felsenlabyrinth von Langenhennersdorf in der Sächsischen Schweiz ist am Sonntag ein Zehnjähriger in eine Felspalte gefallen. Wie die Bergwacht mitteilte, wollte der Junge über die etwa 1,50 Meter breite Felsspalte springen und rutschte dabei ab. Den Angaben zufolge stürzte er dabei fünf Meter in die Tiefe und verletzte sich. Bergwacht, Rettungssanitäter und Notarzt versorgten den Jungen vor Ort, bevor er mit dem Hubschrauber in eine Klinik gebracht wurde.



Am Sonntag war das Elbsandsteingebirge bei frühlingshaftem Wetter ein stark frequentiertes Ausflugsziel.