Altenberg Reha-Klinik-Chef schreibt Offenen Brief an Gesundheitsminister Lauterbach

"Deutschlands Reha-Branche ist in höchster Not. Denn sie wird von der Bundespolitik inmitten der vielen Krisen im Stich gelassen", schreibt der Vorstandschef der Johannesbadgruppe Markus Zwick, in einem Brief an Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Die private Johannesbadgruppe betreibt bundesweit 13 Reha-Kliniken, darunter in Dresden und Altenberg.