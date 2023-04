Sachsenforst Bäume in Sachsens Wäldern leiden weiter unter Borkenkäfern

Der Borkenkäferbefall in den sächsischen Wäldern bleibt trotz sinkender Zahlen kritisch. Er bewege sich weiterhin auf einem hohen Niveau, teilte der Staatsbetrieb Sachsenforst auf Anfrage mit.

Der Buchdrucker, die im sächsischen Wald am meisten verbreitete Borkenkäferart, befällt fast ausschließlich Fichten. Ein Teil der Befallsrückgänge ist laut Sachsenforst darauf zurückzuführen, dass es in manchen Gebieten mittlerweile kaum mehr Fichten gibt. Dem Käfer fehle somit der erforderliche Brutraum. In den noch vorhandenen Fichtengebieten sei der Borkenkäfer weiterhin stark verbreitet.