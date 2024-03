Das Spiel braucht überhaupt keinen Anlauf. Die Gäste aus Ulm störten früh, gingen zeitweise mit vier Spielern drauf. Aber Dynamo konnte sich meist problemlos aus der Umklammerung befreien und startete starke Angriffe. Einzig der Ball wollte nicht rein. In der zehnten Minute rettete ein Ulmer Oberschenkel kurz vor der Torlinie beim Kopfball von Stefan Kutschke. Und die Sachsen hielten das Tempo und den Druck hoch. In der 23. Minute scheiterte Tom Zimmerschied am Keeper der Spatzen. Derselbe Spieler leitete vier Minuten später die beste Dynamo-Chance ein, als Niklas Hauptmann aus zehn Metern das linke Lattenkreuz traf. Und nach der Ampelkarte für Ulms Romario Rösch (30.) schien die Partie endgültig in die Dresdner Richtung auszuschlagen, aber Ahmet Arslan verfehlte das Tor. Dann unterlief Kevin Ehlers in der Nachspielzeit ein Abwehrbock, für sein Zupfen als letzter Mann gegen Leonardo Scienza sah der Dynamo-Abwehrmann glatt Rot. Und Scienza prüfte beim anschließenden Freistoß auch noch die Standfestigkeit des Dresdner Tores, traf die Lattenoberkante.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Robert Michael