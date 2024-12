Bildrechte: picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON

Notbehandlung 1.200 ärztliche Behandlungen in Sachsen ohne Krankenversicherung

01. Dezember 2024, 07:00 Uhr

In Deutschland gilt eine Krankenversicherungspflicht. Dennoch gibt es auch in Sachsen Menschen, die keine Versicherung haben. In der Not brauchen aber auch sie eine ärztliche Behandlung. Ermöglicht wird diese hauptsächlich durch Ehrenamtliche und Spenden. Anonyme Behandlungsscheine, die bei den Kassen abgerechnet werden können, gibt es nur in Leipzig.