Der größte Betrag von 1,5 Millionen Euro soll bei der Schulsozialarbeit eingespart werden. 20 Schulen in der Stadt wären betroffen und müssten teils ganz auf ihr Angebot verzichten. Grund für die ganzen Kürzungen sei nicht etwa die eingestürzte Carolabrücke, sagte Donhauser MDR SACHSEN, sondern Tarifsteigerungen bei den Personalkosten und wegbrechende Zuschüsse von Land oder Bund.

Am morgigen Donnerstag bespricht der Jugendhilfeausschuss die Streichungen in erster Lesung. Lehrende und Mitarbeiter von Schulen sowie Schüler und Eltern haben zu einer Demonstration für dem Dresdner Rathaus aufgerufen. Eine weitere Demonstration ist am 21. November zur Stadtratssitzung angekündigt.