Deutschlands bester Straßenbahnfahrer-Lehrling kommt aus Sachsen. Wie die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) und der Unternehmensgruppe Sachsen-Energie mitteilen, ist Jakob Fischer in Berlin zum besten Auszubildenden als Fachkraft im Fahrbetrieb ausgezeichnet worden. Der 21-Jährige gehört zudem zusammen mit dem Mechatroniker Erik Andersch zu den Landesbesten in Sachsen in ihren Berufen.