Sophie Krafzik berichtet, dass sie mit der längsten in Dresden eingesetzten Straßenbahn bis zu 300 Fahrgäste gleichzeitig befördere. Das sei tatsächlich eine hohe Verantwortung, aber zugleich mache das auch den Job so besonders und reizvoll. Es freut sie, wenn sich Fahrgäste bedanken, für die sie nach dem Abfahrtssignal noch mal schnell die Türen ihrer Bahn geöffnet hat. Durch viele Bauarbeiten sei sie als Fahrerin auch immer wieder für Auskünfte da. "Es ist einfach schön, für so viele Menschen Verantwortung zu haben und für viele von ihnen auch ein wichtiger Teil in ihrem Alltag zu sein."



Die junge Frau, die in Magdeburg aufgewachsen ist, lässt sich so schnell nicht die Butter vom Brot nehmen. Als die Heizung in der Fahrerkabine kaputt war und es immer kälter wurde, bat sie in der Betriebszentrale um ein Ersatzfahrzeug und bekam eine andere Bahn. Wer eine Straßenbahn sicher und halbwegs pünktlich durch den Dresdner Berufsverkehr bekommen will, muss dies resolut und selbstbewusst angehen. Besonnenheit ist dabei immer besonders wichtig. Natürlich ärgere es sie, wenn Leute ins Handy vertieft mit Kopfhörern unbedacht über die Gleise laufen oder Autofahrer völlig außer Acht lassen, dass eine tonnenschwere Straßenbahn einen langen Bremsweg hat und als Fahrzeug auf Schienen auch nicht ausweichen kann.