Die Planungen für den rund 30 Kilometer langen Eisenbahntunnel auf der Neubaustrecke Dresden - Prag gehen auf die Zielgerade. Wie die Deutsche Bahn (DB) am Mittwoch mitteilte, hat das Unternehmen letzte Hinweise und Forderungen der Region entgegengenommen, um die Vorplanung abschließen zu können. So würden Hinweise zu Ausgleichsflächen, der Gestaltung von Lärmschutzwänden oder der Baulogistik in die Detailplanung aufgenommen.