Die Polizei ermittelt nun nach eigenen Angaben, ob ein Zusammenhang mit zwei Raubstraftaten aus der vergangenen Woche besteht. Am Freitag hatte ein bisher unbekannter Täter eine Tankstelle in Löbtau überfallen. Wenige Stunden später wurde eine Frau in einer Spielothek in der Äußeren Neustadt mit einem Messer bedroht und von ihr Geld gefordert. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen schweren Raubes.