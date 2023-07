Überfall war geplant

Es war ein geplantes Verbrechen am helllichten Tage. Das Mädchen war die Freundin des Haupttäters und hatte Rufus in die Falle gelockt. Doch erst einmal war da die erlebte Brutalität, der Schmerz der Verletzungen und die nachklingende Drohung, die in seinem Kopf nachhallten. So etwas sei bis dahin weder einem seiner Freunde widerfahren noch ihm passiert. "Deswegen war es so surreal", erinnert sich der Dresdner.

Die Anwohner im Vorgarten sahen dann doch ein zweites Mal über die Hecke und riefen schließlich die Polizei zum Tatort. Die Polizisten seien sehr verständnisvoll gewesen, erinnert sich Rufus. Auf dem Revier machte der Schüler wenig später seine Zeugenaussage und Phantombilder wurden angefertigt. Der Check im Krankenhaus ergab keine bleibenden Verletzungen. Die Schürfwunden am Kopf wurden versorgt. Die Blutergüsse brauchten aber ihre Zeit, bis sie verschwanden.

Womit ich am meisten zu kämpfen hatte, war die Angst, die danach kam. Rufus 16 Jahre

"Womit ich am meisten zu kämpfen hatte, war die Angst, die danach kam. Ich bin locker den nächsten Monat nicht mehr abends draußen gewesen", denkt Rufus zurück. In den ersten zwei Wochen, als die Täter noch nicht gefasst waren, ging der Schüler auch tagsüber nicht allein vor die Tür. Bei einer Gruppe, bei der man nicht weiß, wer noch so dazugehört, sei die gefühlte Bedrohung wesentlich größer als bei einem Einzeltäter, erklärt der Jugendliche.

Kein Zeichen von den Eltern der Täter

Relativ bald wurden die Täter von der Polizei überführt. Der 14-Jährige stellte sich als Haupttäter heraus. Das Handy tauchte am Dresdner Hauptbahnhof auf. "Es wurde wohl geklaut, um es weiterzuverticken", schlussfolgert Rufus, "meine Uhr habe ich nie wiedergesehen." Bis zur Gerichtsverhandlung dauerte es fast ein Dreivierteljahr.