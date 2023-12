Die Sekundärbahnen auf 750 Millimeter Spurweite ermöglichten ab 1881 vereinfachten Eisenbahnverkehr in Regionen, wo schlichtweg der Platz für die "große" Eisenbahn nicht vorhaben war. Die Schmalspurbahnen beflügelten den wirtschaftlichen Aufschwung in entlegenen Gegenden, wie beispielsweise in Tälern des Erzgebirges.