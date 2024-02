Der Dresdner Polizei sind allein am Donnerstag elf sogenannte Schockanrufe gemeldet worden. Mit unterschiedlichen Methoden hätten Betrüger dabei versucht, Bürger um ihr Erspartes zu bringen. Wie die Dresdner Polizei mitteilte, behaupteten die Täter beispielsweise, dass ein Angehöriger einen schweren Unfall verursacht hätte und nun eine Kaution von mehreren tausend Euro nötig wäre, um eine Haft abzuwenden. Bei einer Seniorin in Dresden-Johannstadt erbeuteten die Betrüger 30.000 Euro sowie einige Goldmünzen. Nach einem Telefonat hätte die Frau das Geld und die Münzen an einen Unbekannten übergeben.

Von einem Mann im Dresdner Stadtteil Striesen sollen die Kriminellen 44.000 Euro für ein Medikament verlangt haben. Das Geld sei für seine Tochter, die sich schwerkrank in einem Krankenhaus befände. Auch bei einer Frau in Dresden-Trachau versuchten es die Betrüger mit dieser Methode. Sie behaupteten, dass sich eine Angehörige im Krankenhaus befände und nun dringend Geld für Medizin benötige. Sie forderten 20.000 Euro.

Die Betrüger seien in diesen Fällen nicht erfolgreich gewesen, teilt die Polizei weiter mit und rät zur Wachsamkeit. Man solle sich am Telefon nicht unter Druck setzen lassen, kein Geld an Unbekannte übergeben und auch keine Überweisungen auf fremde Konten vornehmen. Weiterhin rät die Polizei auch am Telefon oder Online keine persönlichen Kontodaten oder TAN-Nummern weiterzugeben und im Verdachtsfall immer die Polizei zu kontaktieren.