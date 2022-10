Nach dem Fund einer Fliegerbombe in der Nähe des Krankenhauses Friedrichstadt in Dresden, wird am Donnerstag die nähere Umgebung geräumt werden. Die Polizei hat den Sperrkreis mitgeteilt, den die Menschen bis Donnerstag, 9 Uhr, verlassen müssen. Rund 3.300 Menschen sind von den Räumungen betroffen. Notunterkünfte und Busshuttle stehen bereit. Die Polizei will mit Lautsprecherdurchsagen auf die geplante Entschärfung aufmerksam machen.

Das ist der Sperrkreis rings um den Bombenfund in Dresden-Friedrichstadt. In den gelb gekennzeichten Gebäuden gelten besondere Verhaltensregeln. Bildrechte: Polizei Dresden

Das Klinikum Friedrichstadt nahe des Fundorts soll während der Bombenentschärfung allerdings nicht geräumt werden, teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Patientinnen und Patienten würden innerhalb des Krankenhauses in sichere Gebäudeteile verlegt.

Zudem wurden innerhalb des Sperrkreises weitere Areale gekennzeichnet, in denen die Gebäude nicht geräumt werden. Dort dürften sich Menschen nur in Räumen aufhalten, die vom Bombenfundort abgewandt sind, und sie sollen die Nähe von Fenstern meiden. Alle übrigen Anwohner sollen das Gebiet bis 9.00 Uhr am Morgen verlassen. Für Menschen in Corona-Quarantäne oder mit Corona-Symptomen wird in einer Turnhalle eine eigene Notunterkunft mit medizinischer Betreuung eingerichtet.