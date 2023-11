In Dresden ist im Stadtteil Löbtau am Montagabend ein Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Es komme zu einer starken Rauchentwicklung und Flammenbildung, teilte die Feuerwehr im Kurznachrichtendienst X mit. Es seien weitere Kräfte angefordert worden.

Bildrechte: xcitepress/Finn Becker