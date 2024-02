In einem leerstehenden Industriegebäude in Dresden-Großschachwitz hat es in der Nacht zum Sonntag gebrannt. Mehr als 1.000 Quadtratmeter der Brache standen in Flammen, teilte die Feuerwehr mit. Verletzte gab es nicht. Die Brandursache ist den Angaben zufolge noch unbekannt. Mittlerweile ist der Brand gelöscht.

Bildrechte: Roland Halkasch

62 Feuerwehrleute im Großeinsatz

Das brennende Gebäude stand in unmittelbarer Nachbarschaft zum Haltepunkt der Deutschen Bahn Zschachwitz. Daher hatte der Einsatzleiter die Alarmstufe erhöht. 62 Kameraden rückten an und kämpften stundenlang gegen die Flammen. Sie mussten das Löschwasser über mehrere hundert Meter Schlauchleitung von zwei Hydranten heranführen, hieß es nach dem Einsatz. Anwohner waren in der Nacht mit Laustsprecherdurchsagen dazu aufgefordert worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Wegen des aktuellen Wetters könne es in Dresden zum Niederschlag von Brandrauch kommen, "was unter Umständen zur Geruchsbelästigung führt", informierte die Feuerwehr.

Wir bitten alle Menschen, die von draußen Brandgeruch wahrnehmen, ebenfalls Fenster und Türen zu schließen bzw. Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Michael Klahre Sprecher der Feuerwehr Dresden