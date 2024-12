Hier fährt der Bus ohne Sie weiter

Fahrt Richtung Annaberg-Buchholz: Auch wer aus Dresden nach Wilsdruff möchte, kommt mit diesem Bus nicht an sein Ziel. Bei dieser Fahrtrichtung darf in dem sächsischen Ort nämlich nur eingestiegen werden. Aussteigen ist nicht möglich.

Einen Ort weiter in Hetzdorf gibt es das Problem nicht. An der dortigen Bushaltestelle können die Fahrgäste sowohl ein- als auch aussteigen. Was die beiden Orte unterscheidet: Sie liegen in verschiedenen Landkreisen und zwei verschiedene Verkehrsverbünde sind für sie zuständig.