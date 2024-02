Christin Thurig aus Halle hatte bereits sieben Monate vergebens auf eine Auszahlung des Kindergeldes gewartet, als sie sich im Dezember vergangenen Jahres schließlich an das MDR-Magazin Voss & Team wandte und um Hilfe bat. Nach Angaben der 39-Jährigen ist sie kein Einzelfall. Sie habe eine Whatsapp-Gruppe, in der mehrere Mütter seien, die ebenfalls seit Monaten auf Kindergeld warten würden.

Eine weitere Betroffene ist Lisa Krahberg. Für die junge Mutter aus Eisleben ist auch die Familienkasse in Halle zuständig. Sie habe den Antrag auf Kindergeld im August gestellt und warte seitdem auf eine Auszahlung. Auch sie habe telefonischen Kontakt zur Behörde gesucht, habe aber ewig in der Warteschleife gehangen und entnervt aufgegeben. Auch sie habe dann ihr Problem per Mail geschildert. Bei einer Mail sei es nicht geblieben. "Aber leider habe ich darauf auch nie eine Antwort bekommen", erklärt sie.