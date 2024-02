Wirbel um falsche Farbe Dresden tauscht hunderte Haltestellenschilder aus

Der Beigeordnete für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften Bürgermeister Stefan Kühn musste den Austausch der Schilder anordnen. Im Interview mit Voss & Team sagt er dazu: "Es macht nichts besser, es macht nur Aufwand. Wenn Sie nach der Verkehrssicherheit fragen, sind andere Sachen relevanter. Und das machen wir auch: Ausbau von Haltelichtanlagen, sichere barrierefreie Haltestellen. Dort investieren wir unser Geld in die Verkehrssicherheit, aber eigentlich ungern in so eine Maßnahme."