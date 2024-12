Wasserstoffinduzierte Spannungsrisskorrosion (HISCC) ist ein Schadensmechanismus, der auftritt, wenn Wasserstoff in metallische Materialien eindringt und in Kombination mit Zugspannungen zu Rissen im Material führt und es spröde werden lässt.

Die Risse entstehen durch die Diffusion von Wasserstoff in das Material. Der sammelt sich an den Rissspitzen und beschleunigt dort die Rissbildung, was zu einer signifikanten Schwächung der Materialstruktur führt. Dies kann zu plötzlichem Versagen von Bauteilen wie Schrauben oder Federn führen, was in kritischen Anwendungen, wie in der Automobil- oder Maschinenbauindustrie, verheerende Folgen haben kann.