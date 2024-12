Die Carolabrücke in Dresden muss komplett abgerissen werden. Das hat die Stadt am Abend MDR SACHSEN bestätigt. Ein Gutachten hat demnach ergeben, dass die beiden Brückenzüge A und B für den Fahrzeugverkehr nicht weiter genutzt werden können. Diese seien beim Teileinsturz von Brückenzug C am 11. September zu sehr in Mitleidenschaft gezogen worden. Darüber hinaus gebe es massive Zweifel an der Tragfähigkeit der Stahlkonstruktion, hieß es. Zuerst hatten die "Dresdner Neueste Nachrichten" (DNN) berichtet.