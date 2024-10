Florian Buschmann warnt eindringlich vor den Risiken, die Plattformen wie TikTok, Snapchat und selbst WhatsApp mit sich bringen. Dort können fremde Personen Kinder einfach kontaktieren und in Chats oder über geteilte Inhalte schrittweise in gefährliche Situationen verwickeln.



"Auch Plattformen wie WhatsApp sind längst keine sicheren Kommunikationssysteme mehr. Dort schleichen sich Täter in Kindergruppen ein, geben sich als Gleichaltrige aus und fordern nach und nach Vertrauen und später intime Bilder oder Informationen ein", beschreibt Florian Buschmann.