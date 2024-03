Bei dem Dachstuhlbrand am Montag in Dresden-Löbtau geht die Polizei von keiner Straftat aus. Das Feuer sei nach ersten Erkenntnissen bei Notreparaturen am Dach entstanden, sagt Marko Laske von der Polizeidirektion Dresden auf Nachfrage von MDR SACHSEN. "Insofern liegt keine vorsätzliche Brandstiftung vor", so der Polizeisprecher.

Die Feuerwehr Dresden war am Montagabend zu einem Brand in den Stadtteil Löbtau ausgerückt. Wie Feuerwehrsprecher Michael Klahre informierte, brannte der Dachstuhl eines Gebäudes an der Lübecker Straße/Ecke Wernerstraße. Dabei handele es sich um dasselbe Haus, in dem es am 27. November zu einem Großbrand im Dach gekommen war.