Ein technischer Defekt ist die Ursache für den Betriebsausfall in den A17-Tunneln bei Dresden gewesen. Das sagte der Sprecher der Autobahn GmbH, Tino Möhring, auf Anfrage von MDR SACHSEN. Nachdem es am Dienstag zum Stromausfall kam, hätte eigentlich die Anlage auf einen zweiten Stromkreis umschalten müssen. Dies war aber nicht geschehen und aufgrund der Fehlermeldung habe sich die Tunneltechnik automatisch heruntergefahren.

Bei den Autobahntunneln Coschütz und Dölzschen hatte es am Dienstagvormittag einen Blackout gegeben. Wie die Dresdner Polizeidirektion mitteilte, war gegen 7:30 Uhr in der Tunnelkette der Strom ausgefallen. Autofahrer, die sich in den Tunneln befanden, haben noch hinausfahren können, so die Polizei.

Plötzlich war es dunkel in den Tunneln. Am Dienstag kam es in der A17-Tunnelkette zu einem Stromausfall. Bildrechte: Roland Halkasch

Mehr als zwei Stunden war die Tunnelanlage außer Betrieb gewesen. Die A17 musste in der Zeit zwischen Gorbitz und Südvorstadt in beiden Richtungen gesperrt werden. In Richtung Prag wurde der Verkehr von der Autobahnpolizei an der Abfahrt Dresden-Gorbitz abgeleitet, in Richtung Dreieck Dresden-West ging es an der Abfahrt Dresden-Südvorstadt hinunter. Acht Streifenwagenteams waren vor Ort, ein Polizeihubschrauber koordinierte den Einsatz von der Luft aus.