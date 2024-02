Mit den Aussagen auf den Bannern wurden die Aue-Fans in Verbindung gebracht. Ein Aue-Fan hatte daraufhin Strafantrag gestellt. Das Amtsgericht Dresden muss nun entscheiden, ob die Anklage zugelassen wird. Am Sonntag steht das nächste Sachsenderby in der dritten Liga an - dann ist Dynamo Dresden bei Erzgebirge Aue zu Gast.