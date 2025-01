Hörnchen huschen durch die Wipfel

Während Gräfe den Kindern und ihren Familien die richtige Fütterung nahebrachte - "keine Kekse, keine Gummibärchen!" - ihren Gästen Behausung und Fehler im Umgang mit den Tieren erklärte, huschten viele Eichhörnchen in den Wipfeln der Bäume und über die Wege. Sobald die Kinder ein Tier erspähten, wurde der Vortrag von Dutzenden "Ohs", "Wie süß"- und "Guck mal"-Rufen unterbrochen. Rednerin Gräfe nahm es mit Humor und freute sich über den Park in Pillnitz mit "optimalem Ambiente" für die Tierchen.

Mit ihren Führungen will Jaqueline Gräfe die Menschen über die Natur aufklären. Sie sollen weniger Unfälle mit Tieren haben und über artgerechte Fütterung Bescheid wissen. Gräfes Ziel: "Wir wollen, dass Eichhörnchen wildgerechter versorgt werden in der Hoffnung, dass dann weniger notdürftige Tiere zu uns in die Auffangstation kommen."

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Kleine Allesfresser brauchen keinen Zucker

Gräfes Tipp an alle, die die Allesfresser füttern wollen: "Allen Menschenkram weglassen, vor allem alles Süße." Leider nähmen die Tiere auch Kekse an, wenn die Menschen das anböten. Dabei gelte: "Das Eichhörnchen mag Walnüsse, Haselnüsse, Sonnenblumenkörner. Das reicht vollkommen." Andere Nahrung wie Pilze, Zapfen oder Beeren suchten sich die Tiere im Wald oder in der Natur.

Eichhörnchen gehen gern auf Balkone, versuchen Decken zu mopsen. Sie nehmen unsagbar gerne mit, was locker ist. Jaqueline Gräfe Naturführerin für den Tierschutzverein Hörnchenhausen Dresden

Anhand mehrere Nester zeigte Jaqueline Gräfe, wie sich Eichhörnchen an das Leben in Nachbarschaft mit den Menschen angepasst haben. Für ein Nest hatten die Tiere die Polstergarnitur des Gartens geplündert, damit es die Nachkommen schön weich haben. "Das passiert oft. Eichhörnchen gehen gern auf Balkone, versuchen Decken zu mopsen. Sie nehmen unsagbar gerne mit, was locker ist", erklärte Gräfe den amüsierten Zuhörenden.