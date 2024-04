Wegen des großen Zulaufs hat die Stadt Dresden das Anmeldeportal für die Elbwiesenreinigung am 13. April vorzeitig geschlossen. Mehr als 2.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen hätten sich bereits registriert, teilte die Stadt mit. Damit sei die maximal mögliche Anzahl erreicht.



Jedes Jahr im April sind die Menschen in Dresden aufgerufen, die Elbwiesen von Unrat und Schwemmgut zu befreien. Das Einsatzgebiet erstreckt sich auf mehr als 30 Kilometern entlang der Elbe, auf denen die Freiwilligen gleichmäßig verteilt werden. Im Vorfeld schickt die Stadt auf Wunsch per Post Arbeitshandschuhe und Müllsäcke an die ehrenamtlichen Müllsammlerinnen und -sammler.