Der Mann wird unter anderem verdächtigt, den Transport von rund 700 Kilogramm Heroin organisiert und finanziert zu haben, die im August 2022 im Hamburger Hafen als Seifenlieferung getarnt in einem Frachtcontainer entdeckt wurden. Es handelte sich um die größte jemals in Deutschland beschlagnahmte Einzelmenge dieser Droge.

Die Staatsanwaltschaft Dresden hatte das Verfahren übernommen, weil sich ein maßgeblicher Umschlagplatz für das Heroin im Großraum Dresden befand. Der 57-Jährige wurde bereits am vergangenen Sonnabend am Flughafen von Tirana in Albanien festgenommen. Nach dem Mann wurde international gefahndet. Die zuständigen albanischen Behörden entscheiden nun über eine Auslieferung nach Deutschland. Im Zusammenhang mit der Festnahme wurden mehrere Wohn- und Geschäftsräume des Mannes und seiner Lebensgefährtin in Rotterdam in den Niederlanden durchsucht.