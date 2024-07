Fliegen statt Würmer

Am Ufer steht Kursleiter Sigmar Schmidt, der seit 25 Jahren Fliegenfischer-Kurse gibt. Er erklärt, was das Fliegenfischen von anderen Angelmethoden unterscheidet: "Man verwendet keine Naturköder, also keine Würmer, keine Maden, keinen Teig." Stattdessen würden sogenannte künstliche "Fliegen" als Köder zum Einsatz kommen. Das sind kunstvoll gestaltete Nachbildungen von Insekten, wie Köcher- oder Eintagsfliegen und Larven oder Flusskrebse. Sie bestehen oft aus Federn, Haaren, Fellen oder Kunststoffen. Eines haben sie gemeinsam: Sie gehören zu den natürlichen Beutetieren der Fische.

Bildrechte: MDR/Sigmar Schmidt

Das Fliegenbinden - eine Handwerkskunst

Viele Fliegenfischer basteln sich ihre Fliegen selbst. Das sogenannte Fliegenbinden ist ein Grund, warum das Fliegenfischen bei vielen so beliebt ist. Außerdem mache das Verwenden von Fliegen als Köder das Fliegenfischen zu einer tierschonenderen Angelmethode, sagt Angelprofi Sigmar Schmidt. Würmer oder Maden würden die Fische schnell herunterschlucken, sodass der Haken im Magen landet. Bei Fliegen würde dies nicht so schnell passieren, da sie kleiner und leichter sind.

Tierschonende Angelmethode

Hinzu komme, dass die Fische die Fliegen sofort wieder ausspucken würden, sobald sie merken, dass sie nicht echt seien. So bleiben die Haken meist nur vorne an den Lippen hängen, erklärt Sigmar Schmidt und betont: "Wir fischen grundsätzlich ohne Widerhaken." Dadurch könne man den Fisch noch im Wasser leicht wieder abhaken und er schwimme unverletzt weiter. Das sei wichtig, weil man Fische wieder freilassen müsse, wenn sie zu klein oder in der Schonzeit sind oder zu bedrohten Arten gehörten.

Bildrechte: MDR/Sigmar Schmidt

Eine Frage des Feingefühls

Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Wurftechnik. Die Fliege sei zu leicht zum Schleudern. Man müsse sich das so vorstellen, als ob man eine Feder 20 Meter weit werfe, erklärt Sigmar Schmidt. Als einziges Gewicht diene die Schnur, die man durch geschickte Vorwärts- und Rückwärtsschwünge verlängern müsse, bis die Fliege sanft auf der Wasseroberfläche lande. Das erfordere viel Feingefühl.

Bis zu 20.000 Schwünge