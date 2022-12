Die neue Flüchtlingsunterkunft geht am Donnerstag in Betrieb.

Die städtische Strategie sehe vor, möglichst viele Menschen dezentral in Wohnungen und Wohnheimen, die sich gut ins Wohnquartier einfügen, unterzubringen. Allerdings reiche das Angebot auf dem Wohnungsmarkt dafür nicht aus. Auch das Angebot an Hotelzimmern sei begrenzt und zudem in der Adventszeit sehr gut gebucht. Deshalb müsse auf andere Immobilien ausgewichen werden, so die Stadtverwaltung.