In Hoyerswerda wird vorerst keine neue Asylunterkunft eingerichtet. Ein entsprechender Vorschlag des Landkreises Bautzen erhielt am Montagabend im Kreistag nicht die erforderliche Mehrheit. Geplant war eine Gemeinschaftsunterkunft in einem leerstehenden Gebäude in der Ortslage Kühnicht, das der Landkreis zu diesem Zweck angemietet hätte. Bis zu 200 Geflüchtete sollten in dem ehemaligen Rechenzentrum untergebracht werden. Anwohner hatten dagegen protestiert.