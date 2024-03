Die Technischen Sammlungen Dresden laden für Freitag und Sonnabend zum Wissenschaftsfestival Spin2030 ein. Bei der Eröffnung am Freitag lobte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) Sachsen als Wissenschaftsland. "Wir sind stolz auf die klugen Köpfe aus aller Welt, die den Freistaat antreiben und mit neuen Erkenntnissen, Erfindergeist und Innovation zu einer positiven Entwicklung beitragen", so Kretschmer.

Das Festival will nach Angaben der Veranstalter die Breite der sächsischen Forschung darstellen und Begeisterung für die Wissenschaft wecken. Bis Sonnabend geben dafür mehr als 50 Einrichtungen von Hochschulen über Institute bis Kliniken Einblick in ihre Arbeit.

"Wir haben einige Exponate und Ausrüstung mitgebracht, die wir auf Expeditionen verwenden", erzählt Martin Radenz, Meteorologe vom Leibniz-Institut für Troposphärenforschung in Leipzig, MDR SACHSEN. "Natürlich nur die kleinen, transportablen Teile, aber die sind auch interessant!"



Radenz ist gerade von einer Expedition aus der Antarktis zurückgekehrt. Er und sein Team haben dort ein Jahr lang die Auswirkungen von Wolken und Aerosolen auf das Klima in der Region untersucht. "Es ist beeindrucken, wie stark sich das Klima in der Antarktis schon geändert hat." Das eigene Wissen rund um den Klimawandel könnten die Besucherinnen und Besucher am Stand beim "Klimaquiz" testen, erzählt der Forscher.