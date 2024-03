Jugend forscht Nachwuchsforscher aus Meißen will mit Spinat Wunden heilen

Bei chronischen Wunden funktioniere das nicht mehr richtig. Sein "Biopflaster" soll dem Körper deshalb Hilfestellung leisten - indem man die Spinatzellen vom Inhalt befreit. "Was dann noch übrig bleibt, ist diese Zellulosestruktur, die im Körper prinzipell biokompatibel ist. Das bedeutet, im Körper entsteht dadurch keine Immunreaktion."

Florian Reddel macht es vor: Er schneidet ein frisches Spinatblatt mit einem Skalpell in eine rechteckige Form, klemmt es zwischen zwei Rahmen und steckt es in eine selbstgebaute Halterung. Die kommt dann mit Spinatblatt in einen sogenannten Magnetrührer und wird mit einer Seifenlösung über mehrere Stunden ausgewaschen. "Wenn man Fett mit Seife mischt, löst sich das im Wasser auf. Dadurch wird die Zellmembran aufgebrochen."