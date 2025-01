Neue Grundsteuer Dresden verschickt mehr als 100.000 Bescheide

Die Stadt Dresden verschickt am 9. Januar etwa 105.000 neue Grundsteuerbescheide. Das entspricht in etwa zwei Drittel aller Grundstückseigentümer. Die übrigen 55.000 Bescheide sollen bis Ende des Jahres folgen. Demnach steigt die Grundsteuer in manchen Stadtteilen deutlich, in anderen sinkt sie stark. Beispielsweise erhöht sich die Grundsteuer für Wohngebäude in Loschwitz und Kleinschachwitz um etwa ein Viertel, in Rochwitz sogar um 37 Prozent. Demgegenüber sinkt sie in Prohlis um durchschnittlich 27 Prozent sowie in Gorbitz um 17 Prozent. Die Werte sinken auch in Klotzsche, Langebrück, Leuben, Zschernitz und vielen anderen Stadtteilen.