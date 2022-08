In diesen Wochen gibt es kaum einen Tag, an dem die Sonne nicht unentwegt und ungestört den Planeten aufheizt. Neben Waldbränden und Trockenheit zeigen die Sonnenstrahlen noch woanders ihre Wirkung: Auf der Haut. Der schwarze Hautkrebs ist die fünfhäufigste Krebserkrankung in Deutschland – bisher. "In unserem Hauttumorzentrum steigen die Patientenzahlen enorm", sagt Prof. Dr. Friedegund Meier vom Uniklinikum Dresden.