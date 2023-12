Adventsfan Herbert Grönemeyer feiert "40 Jahre Bochum" in Dresden

Die Radiostationen weigerten sich dann, "Männer" zu spielen, was man sich heute auch nicht mehr vorstellen kann. Die sagten, wir verstehen ja nichts, wir spielen den Song nicht, der singt so komisch. Ich war froh, dass mich endlich noch eine Plattenfirma genommen hatte, muss ich dazu sagen. Und dass ich mal eine Platte machen konnte, wie ich wollte.

Ich bin so ein Mensch, ich versuche, halt immer Spaß zu haben. Für mich war Musik machen, wie Fußball spielen. Ob ich das im Stadion spiele oder nur vor drei Leuten, die nichts zu tun haben. Hauptsache, ich spiele Fußball oder Hauptsache, ich mache Musik. Und dann hatte ich wahnsinnig Glück, dass das dann plötzlich so explodierte. Damit war echt nicht zu rechnen.

Bildrechte: imago/United Archives

Fühlten Sie jetzt Erfolgsdruck - nach dem Durchbruch mit "Bochum"?

Nein, das war gar nicht mein Punkt. Ich mache Musik schon sehr lange. Ich habe mit 13 meine erste Band gehabt und wurde immer als Sänger rumgereicht und war dann auch am Theater mit 17. Und ich habe da immer nur den Spaß gesucht. Dann habe ich auch meine Band kennengelernt.

Ich fand es nun nicht sehr lustig, dass meine Plattenfirma mir wegen Erfolglosikeit kündigte. Das fand ich nicht fair und nicht freundlich. Und "Musik, nur wenn sie laut ist" vom Album "Gemischte Gefühle" fing dann auch an, sich ein bisschen zu entwickeln.



Damals machte man Platten auch wahnsinnig schnell. Ich glaube, Bochum habe ich in drei Monaten gemacht, inklusive schreiben, texten, aufnehmen. Heute arbeitet man viel viel länger an so einer Platte. Erfolgsdruck hatte nicht. Hauptsache, es wird eine schöne Platte.

Bildrechte: IMAGO / United Archives

Wir sind in der Vorweihnachtszeit. Was ist Weihnachten für Sie?

Ich bin nicht so der Riesenweihnachtsfan. Ich bin aber ein großer Adventsfan. Ich fand Advent immer fröhlich. Da saß man am Sonntag zusammen bei heißem Kakao und dann hat man auch Kekse gebacken. Das hatte immer sowas Entspanntes. Das hatte so was Heiteres.



Ich mag gerne die Adventszeit, weil ich den November nicht mag. Im November ist Buß- und Bettag, Volkstrauertag, Allerseelen, Totensonntag. Der erste Advent war dann ein Befreiungsschlag. Der November war ja nicht auszuhalten. [lacht]



An Weihnachten waren dann alle völlig genervt, gestresst. Wenn man Pech hatte, kam die Familie zusammen. [lacht] Da musste man dann noch ein paar Dinge klären, die noch im Raum standen. Alle waren völlig kaputt und dann konnte das so ein bisschen was Verspanntes kriegen.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Axel Heimken

Viele Künstler haben schon ein Weihnachtsalbum herausgebracht. Bei Ihnen vermisst man das bisher.

Es gibt von mir lustigerweise ein Weihnachtslied und zwar auf "Tumult". Da ist eine Art Weihnachtslied. Ich glaube, das heißt "Mut".

Der Song "Mut" ist ein Weihnachtslied, echt?

Ich meine ja, das ist schon ein Weihnachtslied. Da geht es auch um das kalte Blau im Schnee. Da geht es um das Zusammenrücken in der Weihnachtszeit. Ich wollte auf meine Art ein Weihnachtslied schreiben. Das hat aber noch keiner erkannt, dass das ein Weihnachtslied ist. [grinst]

Und das neue Lied "Kaltes Berlin"?