Vom heutigen Montag an bis Freitag sind in Dresden historische Omnibusse im Linienverkehr unterwegs. Damit begehen die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) und der Verein Historische Kraftfahrzeuge des Dresdner Nahverkehrs gemeinsam das Jubiläum 110 Jahre Busverkehr in Dresden, wie die DVB mitteilten. Insgesamt ist der Einsatz von vier Bustypen der Marken Ikarus, H6 und Mercedes-Benz geplant. Die Oldtimer sind immer nachmittags auf wechselnden Linien unterwegs und folgen immer den regulären Bussen. Für die Mitfahrt in den historischen Fahrzeugen ist lediglich ein gültiger Fahrschein nötig.