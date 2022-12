In das Dresdner Residenzschloss war am 25. November 2019 eingebrochen worden. Insgesamt wurden Schmuckstücke mit Tausenden Diamanten und Brillanten gestohlen, die einen Versicherungswert von mehr als 113 Millionen Euro haben. Der Rückkehr der Juwelen ging offenbar ein Deal zwischen einem Verteidiger und der Justiz voraus. Es sei "zwischen Verteidigung und Staatsanwaltschaft unter Einbeziehung des Gerichts über eine mögliche Verfahrensverständigung und Rückführung noch vorhandener Beutestücke" gesprochen worden, so die offizielle Formulierung.