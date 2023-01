Grünes Gewölbe Kunstsammlungen Dresden fordern Schadenersatz für Juwelendiebstahl

Freistaat fordert Schadenersatz im laufenden Strafprozess

Um die Ansprüche geltend zu machen, hat der Freistaat Sachsen beim Landgericht Dresden in dem laufenden Verfahren gegen sechs Angeklagte einen sogenannten Adhäsionsantrag gestellt. "Inhalt sind die durch den schweren Einbruchsdiebstahl in das Historische Grüne Gewölbe entstandenen Schäden. Dazu zählen der entwendete Schmuck und zum Beispiel Schäden am Gebäude und an den Vitrinen", betonte der SKD-Sprecher. In einem Adhäsionsverfahren können zivilrechtliche Ansprüche, die aus einer Straftat entstehen, unmittelbar im Strafprozess geltend gemacht werden.

Allein an den zurückgegebenen Schmuckstücken entstand nach einer ersten Überprüfung ein geschätzter Schaden von 22 bis 26 Millionen Euro, wie die Restauratorin Eve Begov im Prozess um den Einbruch in die Schatzkammer am Dienstag sagte. Noch nicht mitgerechnet sind dabei die noch fehlenden, kostbarsten Stücke, etwa das Brillantkollier der Königin Amalie Auguste, die Große Brustschleife und die Epaulette mit dem Sächsischen Weißen. Der Versicherungswert aller gestohlenen Stücke liegt bei mehr als 113 Millionen Euro.

Das Brillantkollier der Amalie Auguste gehört zu den kostbarsten Teilen, die nach dem Juwelendiebstahl noch fehlen. Bildrechte: Grünes Gewölbe, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Jürgen Karpinski

Die entstandenen Schäden an den zurückgegebenen Schmuckstücken können jedoch nahezu vollständig restauriert werden, wie die Kunstsammlungen jetzt mitteilten. Deren kunsthistorische Bedeutung sei gleichbleibend hoch und ihre internationale Strahlkraft ungebrochen. Die SKD werde aber eine Expertenkommission einberufen, "um den Zustand der Objekte und die Restaurierungsmaßnahmen zu diskutieren". Da die Schmuckstücke weiterhin Beweisstücke im Strafverfahren sind, dürften sie derzeit nicht öffentlich gezeigt werden. Sie waren im Zuge von Vorgesprächen zwischen der Staatsanwaltschaft und Verteidigern kurz vor Weihnachten zurückgegeben worden.

Kritik an ausgehandeltem Strafrabatt im Prozess

Die Verständigung von Staatsanwaltschaft, Verteidigern und Gericht im Prozess am Dresdner Landgericht verursacht unterdessen viel Kritik. Der Linke-Fraktionschef im Landtag, Rico Gebhardt, sagte, es gebe noch viele offene Fragen, wie die nach weiteren Beteiligten und dem Verbleib der restlichen Beute. Die Gerichte seien unabhängig und Verständigungen üblich in Strafprozessen. "Trotzdem bleibt ein fader Beigeschmack, wenn man bedenkt, wie viel Schaden die Täter angerichtet und dass sie mindestens mit ihrer Brandstiftung in der Tiefgarage Menschenleben gefährdet haben".

Die AfD-Fraktion kritisierte den "lukrativen Deal" und sprach von einem politischen Skandal. "Kriminelle Clans gehen in Sachsen auf Raubzug, liefern im Anschluss brav einen Teil der Beute wieder ab und werden dafür mit Zugeständnissen verhätschelt", sagte der kulturpolitische Sprecher, Thomas Kirsten.