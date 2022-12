Rund drei Jahre nach dem Einbruch in die Schatzkammer war Mitte Dezember der Großteil der Beute wieder aufgetaucht. 31 Einzelteile aus dem Diebstahl wurden in Berlin sichergestellt und wieder nach Dresden gebracht, wo Expertinnen und Experten die Stücke derzeit untersuchen. Der Rückkehr der Juwelen ging offenbar ein Deal zwischen einem Verteidiger und der Justiz voraus. Offenbar sind die Stücke in einem schlechten Zustand, denn in Summe wurden 21 Schmuckstücke bei dem Diebstahl entwendet, die nun in Einzelteilen wieder aufgefunden wurden.