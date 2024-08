Bei Demonstrationen in Dresden darf künftig eine bestimmte Lautstärke nicht überschritten werden. Wie die Stadt mitteilte, gelten zukünftig in Dresden 90 Dezibel als Richtwert bei einer Versammlung auf einem flachen Platz. Die Lautstärke bei Demonstrationen hatte laut Mitteilung in den vergangenen Monaten die Grenzwerte für eine Gesundheitsgefahr teils deutlich überschritten. Regelmäßig seien Werte von über 90 Dezibel gemessen worden, hieß es. In der Spitze seien es bis 108 Dezibel gewesen und damit mehr als bei einem Formel-1-Rennen mit 30 Meter Abstand.